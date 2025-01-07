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В ЕС обвинили Украину в экономических проблемах Европы

07 января 2025 16:53
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Озабоченная проблемами Беларуси, Европа и еврочиновники, заигравшись в санкционную войну, и сами не заметили, как оказались в ловушке. Если не сказать больше – в тупике. В сложное положение экономику ЕС поставил не кто иной, как Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве доказательств политик привел недавний пример, когда Украина объявила о прекращении транзита по своей территории в страны Евросоюза российского газа.

Чиновник отметил, что Киев не готов считаться с интересами сообщества. И с таким отношением к партнерам стремиться к членству в ЕС как минимум глупо. Категоричное решение Украины моментально привело к росту цен на топливо почти на четверть. При этом страна проигнорировала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа.

В ЕС обвинили Украину в экономических проблемах Европы-2

Углеводородная тема стала камнем преткновения и вызвала недовольство не только Венгрии. Москва остается одним из основных поставщиков газа в Европу. Например, в прошлом году в Австрию направлялось более 80 % импорта из России, как и в Словакию, где большинство потребностей газа обеспечивали российские поставщики.

Неудивительно, что на этом фоне премьер Словакии также крайне возмущен таким поведением Украины и не намерен закрывать на это глаза. В четверг Роберт Фицо встретится с представителями Еврокомиссии, чтобы обсудить ситуацию с углеводородным транзитом.

Фицо посчитал убытки ЕС, которые, по его словам, составят ежегодно 60-70 миллиардов евро. Эту сумму заплатят домохозяйства и предприятия, вынужденные закупать более дорогой газ в других местах, в то время как ЕС просто истощает зимние хранилища. К слову, самыми быстрыми за последние годы темпами.

# Газ # Украина # Кризис в ЕС # Петер Сийярто # Экономический кризис

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