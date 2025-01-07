В ЕС обвинили Украину в экономических проблемах Европы

Озабоченная проблемами Беларуси, Европа и еврочиновники, заигравшись в санкционную войну, и сами не заметили, как оказались в ловушке. Если не сказать больше – в тупике. В сложное положение экономику ЕС поставил не кто иной, как Киев. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве доказательств политик привел недавний пример, когда Украина объявила о прекращении транзита по своей территории в страны Евросоюза российского газа.

Чиновник отметил, что Киев не готов считаться с интересами сообщества. И с таким отношением к партнерам стремиться к членству в ЕС как минимум глупо. Категоричное решение Украины моментально привело к росту цен на топливо почти на четверть. При этом страна проигнорировала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает сохранение путей поставок российского газа.