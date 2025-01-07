Ему было 96 лет. Экс-лидер партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен умер

Он умер в кругу семьи в одном из медицинских центров города Гарш под Парижем. В последнее время здоровье Ле Пена ухудшалось, и суд освободил его от участия в слушаниях по делу о фиктивной службе в Европейском парламенте.

Жан-Мари Ле Пен, экс-лидер французской партии «Национальный фронт», умер в возрасте 96 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Ле Пен пять раз выдвигал свою кандидатуру на пост президента, в 2011 году уступил руководство партией своей дочери Марин Ле Пен, а в 2015 году был изгнан из политической партии.

В 2018 году партия переименована в Национальное объединение. В 2019 году истек срок полномочий Ле Пена как депутата Европарламента, но он продолжал комментировать текущие события в стране.