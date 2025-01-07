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Ким Чен Ын заявил о новой ракете КНДР, которая может преодолеть любую ПРО

07 января 2025 15:16
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что последняя гиперзвуковая ракета способна преодолевать любые системы ПРО и нанести противнику значительный ущерб. Об этом пишет РИА Новости.

Ким Чен Ын заявил о новой ракете КНДР, которая может преодолеть любую ПРО-1

Фото: pixabay

Ракета создана для устрашения противника в АТР. Она достигла ускорения, в 12 раз превосходящего скорость звука, и точно попала в акваторию цели на расстоянии 1 500 километров от места запуска.

# Международная политика

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