Ким Чен Ын заявил о новой ракете КНДР, которая может преодолеть любую ПРО

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что последняя гиперзвуковая ракета способна преодолевать любые системы ПРО и нанести противнику значительный ущерб. Об этом пишет РИА Новости.

Ракета создана для устрашения противника в АТР. Она достигла ускорения, в 12 раз превосходящего скорость звука, и точно попала в акваторию цели на расстоянии 1 500 километров от места запуска.