Guardian: изменения герба Дании могли быть ответом Трампу на слова о Гренландии

В начале января король Дании внес изменения в герб страны, сделав Гренландию и Фарерские острова более заметными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Возможно, это связано с высказыванием избранного президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна быть в собственности Америки.