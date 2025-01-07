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Guardian: изменения герба Дании могли быть ответом Трампу на слова о Гренландии

07 января 2025 15:38
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В начале января король Дании внес изменения в герб страны, сделав Гренландию и Фарерские острова более заметными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Возможно, это связано с высказыванием избранного президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна быть в собственности Америки. 

Guardian: изменения герба Дании могли быть ответом Трампу на слова о Гренландии-1

Фото: pixabay

Трамп назначил Кена Хоури новым послом в Дании, что вызвало ответную реакцию со стороны премьер-министра Гренландии Муте Эгеде, заявившего, что Гренландия не продается. На новом гербе убраны короны, которые символизировали Кальмарский унию, и добавлены изображения белого медведя и серебряного барана, символизирующих Гренландию и Фарерские острова.

С 2009 года Гренландия остается частью Дании, но имеет статус автономии. Датские парламентарии назвали слова Трампа неприемлемыми.

# Международная политика

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