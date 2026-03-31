Заседание постпредов СНГ и Комиссии по экономическим вопросам прошло в Минске

На заседание Совета глав правительств СНГ, которое состоится в мае, будут вынесено не менее 12 вопросов. Его повестку сегодня, 31 марта, обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также на совместном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества Независимых Государств и Комиссии по экономическим вопросам обсудили актуальные вопросы сотрудничества, совершенствование деятельности отраслевых структур, а также подготовку к заседанию Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет в Москве. Сегодня была заслушана и информация о деятельности Координационного совета генеральных прокуроров государств СНГ, который ведет борьбу с транснациональной преступностью.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

Традиционно, по итогам пятилетней работы мы заслушали информацию, были очень интересные приведены примеры и намечены конкретные направления взаимодействия, в том числе по реализации соответствующих международных договоров о правовой помощи, которые находятся в сфере ведения Генеральных прокуратур. И здесь они, конечно, задают темп нашему взаимодействию с точки зрения того, чтобы пространство СНГ было свободно от организованной транснациональной, любой другой преступности. Потому что только сообща мы сможем действительно побороть это зло, которое мешает нормально развиваться экономикам и, конечно же, нормально жить нашим людям.

На заседании российская сторона инициировала вопрос о подготовке заявления по случаю 65-летия первого полета в космос Юрия Гагарина. Над его текстом сейчас работают эксперты.