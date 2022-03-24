Страны «Большой семёрки» согласовали комплекс новых санкций против России

Обсуждение темы специальной военной операции России в Украине продолжили на чрезвычайном саммите «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждение темы специальной военной операции России в Украине продолжили на чрезвычайном саммите «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры стран согласовали комплекс новых санкций против России. США объявили о внесении в черные списки депутатов Госдумы, а также руководителей целого ряда крупных оборонных и финансовых организаций. В их числе глава Сбербанка. Кроме того, Америка решила распространить санкции и на любые сделки с золотом, которые имеют отношение к Центробанку России.