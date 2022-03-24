Прямой эфир

Страны «Большой семёрки» согласовали комплекс новых санкций против России

24 марта 2022 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обсуждение темы специальной военной операции России в Украине продолжили на чрезвычайном саммите «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны «Большой семёрки» согласовали комплекс новых санкций против России-1

Лидеры стран согласовали комплекс новых санкций против России. США объявили о внесении в черные списки депутатов Госдумы, а также руководителей целого ряда крупных оборонных и финансовых организаций. В их числе глава Сбербанка. Кроме того, Америка решила распространить санкции и на любые сделки с золотом, которые имеют отношение к Центробанку России.

# Международная политика # Ольга Шерснёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Йенс Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет создавать бесполётную зону
24 марта 2022 17:52

Йенс Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска в Украину и не будет создавать бесполётную зону

«У меня квартиру разбили, она сгорела вся». Жители Донбасса рассказывают, в каких условиях сейчас живут
24 марта 2022 14:58

«У меня квартиру разбили, она сгорела вся». Жители Донбасса рассказывают, в каких условиях сейчас живут

На экстренном саммите НАТО в Брюсселе обсуждают дальнейшие действия в ответ на спецоперацию России
24 марта 2022 14:55

На экстренном саммите НАТО в Брюсселе обсуждают дальнейшие действия в ответ на спецоперацию России