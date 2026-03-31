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InfoBRISC: Трамп намерен выйти из украинского конфликта

31 марта 2026 10:37
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InfoBRISC: Трамп намерен выйти из украинского конфликта-0

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из украинского конфликта, чтобы избежать одновременно вовлечения в два кризиса – в Украине и вокруг Ирана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на InfoBRISC.

Отмечается, что Вашингтон может сократить вовлеченность, пытаясь сохранить свою репутацию.

В публикации также говорится, что Украина стала обузой для США и мешает им сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трамп ранее подчеркивал, что достичь договоренностей с главой Украины Владимиром Зеленским сложнее, чем с лидером России Владимиром Путиным.

Фото: pixabay

# Международная политика

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