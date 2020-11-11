В Ереване задержали около 130 протестующих

По последним данным, на митинге оппозиции в центре Еревана задержаны около 130 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе ареста многие из протестующих оказывают сопротивление правоохранителям.

Демонстрантов задерживают в связи с тем, что массовые собрания в стране в условиях действующего режима военного положения запрещены.