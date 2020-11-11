В Ереване задержали около 130 протестующих

По последним данным, на митинге оппозиции в центре Еревана задержаны около 130 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе ареста многие из протестующих оказывают сопротивление правоохранителям.
Демонстрантов задерживают в связи с тем, что массовые собрания в стране в условиях действующего режима военного положения запрещены.
После митинга на площади Свободы демонстранты направились к зданиям правительства и парламента. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и отмены соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Напомним, согласно документу Армения и Азербайджан должны прекратить боевые действия и остановиться на занятых позициях. Именно последний пункт вызвал наибольшее возмущение жителей, поскольку в связи с ним Армения теряет часть территорий.