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Участников беспорядков в Штутгарте осудили на 2,5 года. Это молодые люди 18 и 19 лет

11 ноября 2020 12:03
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Новости Германии. Участников массовых беспорядков в немецком Штутгарте осудили на два с половиной года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о двух молодых людях 18 и 19 лет, которые во время июньских протестов в городе повредили полицейский автомобиль. Парней признали виновными в нарушении общественного порядка.

Участников беспорядков в Штутгарте осудили на 2,5 года. Это молодые люди 18 и 19 лет-1

Напомним, волна погромов прокатилась по улицам Штутгарта 21 июня. Зачинщиками беспорядков власти считают любителей вечеринок. Развлекательные заведения в городе в тот момент были закрыты, в итоге сотни молодых людей вступили в столкновения с полицией.

Участников беспорядков в Штутгарте осудили на 2,5 года. Это молодые люди 18 и 19 лет-4

Сейчас ведется расследование в отношении примерно 100 подозреваемых, принявших участие в тех беспорядках.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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