Участников беспорядков в Штутгарте осудили на 2,5 года. Это молодые люди 18 и 19 лет

Новости Германии. Участников массовых беспорядков в немецком Штутгарте осудили на два с половиной года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о двух молодых людях 18 и 19 лет, которые во время июньских протестов в городе повредили полицейский автомобиль. Парней признали виновными в нарушении общественного порядка.