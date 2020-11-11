Участников беспорядков в Штутгарте осудили на 2,5 года. Это молодые люди 18 и 19 лет
Новости Германии. Участников массовых беспорядков в немецком Штутгарте осудили на два с половиной года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о двух молодых людях 18 и 19 лет, которые во время июньских протестов в городе повредили полицейский автомобиль. Парней признали виновными в нарушении общественного порядка.
Напомним, волна погромов прокатилась по улицам Штутгарта 21 июня. Зачинщиками беспорядков власти считают любителей вечеринок. Развлекательные заведения в городе в тот момент были закрыты, в итоге сотни молодых людей вступили в столкновения с полицией.
Сейчас ведется расследование в отношении примерно 100 подозреваемых, принявших участие в тех беспорядках.