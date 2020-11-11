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В Ереване начались задержания протестующих, которые вышли на митинг оппозиции

11 ноября 2020 11:16
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11 ноября в Ереване на площади Свободы начались задержания протестующих, которые собрались на массовый митинг оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ереване начались задержания протестующих, которые вышли на митинг оппозиции-1

Для обеспечения порядка к месту запланированной акции стянуты крупные силы полиции.

В Ереване начались задержания протестующих, которые вышли на митинг оппозиции-4

В Ереване начались задержания протестующих, которые вышли на митинг оппозиции-6

Демонстрантов задерживают в связи с тем, что массовые собрания в стране в условиях действующего режима военного положения запрещены.

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