В Ереване начались задержания протестующих, которые вышли на митинг оппозиции

11 ноября в Ереване на площади Свободы начались задержания протестующих, которые собрались на массовый митинг оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
11 ноября в Ереване на площади Свободы начались задержания протестующих, которые собрались на массовый митинг оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для обеспечения порядка к месту запланированной акции стянуты крупные силы полиции.
Демонстрантов задерживают в связи с тем, что массовые собрания в стране в условиях действующего режима военного положения запрещены.
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