В Армении задержали шестерых участников беспорядков. Их обвиняют в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двое из подозреваемых также причастны к произошедшему накануне, 10 ноября, нападению на спикера парламента. Власти уже заявили, что будут жестко пресекать все попытки государственного переворота.
Напомним, массовые акции протеста охватили Армению после того, как было подписано совместное с Россией и Азербайджаном соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Протестующие прорвались в парламент и правительство Армении, где устроили настоящий погром. Они выбили стекла, разгромили кабинет премьер-министра и зал заседаний.
Накануне вечером под удар разгневанных жителей попал также офис Фонда открытого общества. Протестующие требуют отставки премьера и отмены подписанного соглашения по Нагорному Карабаху. Решение Никола Пашиняна жители восприняли как предательство и проигрыш в войне.
Отметим, согласно новому договору в зоне конфликта объявляется полное прекращение огня. Армения и Азербайджан должны остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными. В регион началась переброска российских миротворцев.