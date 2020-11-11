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В Армении задержали шестерых участников беспорядков. Их обвиняют в призывах к захвату власти

11 ноября 2020 07:31
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В Армении задержали шестерых участников беспорядков. Их обвиняют в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое из подозреваемых также причастны к произошедшему накануне, 10 ноября, нападению на спикера парламента. Власти уже заявили, что будут жестко пресекать все попытки государственного переворота.

В Армении задержали шестерых участников беспорядков. Их обвиняют в призывах к захвату власти-1

Напомним, массовые акции протеста охватили Армению после того, как было подписано совместное с Россией и Азербайджаном соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Протестующие прорвались в парламент и правительство Армении, где устроили настоящий погром. Они выбили стекла, разгромили кабинет премьер-министра и зал заседаний.

Накануне вечером под удар разгневанных жителей попал также офис Фонда открытого общества. Протестующие требуют отставки премьера и отмены подписанного соглашения по Нагорному Карабаху. Решение Никола Пашиняна жители восприняли как предательство и проигрыш в войне.

В Армении задержали шестерых участников беспорядков. Их обвиняют в призывах к захвату власти-4

В Армении задержали шестерых участников беспорядков. Их обвиняют в призывах к захвату власти-6

Отметим, согласно новому договору в зоне конфликта объявляется полное прекращение огня. Армения и Азербайджан должны остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными. В регион началась переброска российских миротворцев.

В Армении задержали шестерых участников беспорядков. Их обвиняют в призывах к захвату власти-9

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Никол Пашинян # Фотофакт

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