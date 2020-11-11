В Армении задержали шестерых участников беспорядков. Их обвиняют в призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двое из подозреваемых также причастны к произошедшему накануне, 10 ноября, нападению на спикера парламента. Власти уже заявили, что будут жестко пресекать все попытки государственного переворота.