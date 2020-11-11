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Во Франции протестуют учителя. Они недовольны мерами санитарной безопасности в школах

11 ноября 2020 12:19
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Число заразившихся коронавирусом в мире возросло более чем на 3,5 млн человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции протестуют учителя. Они недовольны мерами санитарной безопасности в школах-1

Сильнейший всплеск заболеваемости вынуждает власти многих стран возвращаться к жестким мерам блокировки.

Из-за коронавируса в Венгрии вводится комендантский час, а в Москве усиливают карантинные меры

Во Франции протестуют учителя. Они недовольны мерами санитарной безопасности в школах-4

Во Франции протестуют учителя. Они недовольны мерами санитарной безопасности в школах-6

Во Франции карантин вызвал очередной всплеск протестов. Объявив общенациональную забастовку, на улицы вышли учителя. Они недовольны мерами санитарной безопасности в школах. Чтобы избежать вспышек инфекции, они предлагают вдвое сократить количество учеников в классах.

Во Франции протестуют учителя. Они недовольны мерами санитарной безопасности в школах-9

Напомним, на фоне второй волны пандемии во Франции введен карантин. Однако в отличие от весеннего локдауна школы в стране продолжают работать.

# Коронавирус # Фотофакт

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