Во Франции протестуют учителя. Они недовольны мерами санитарной безопасности в школах

Число заразившихся коронавирусом в мире возросло более чем на 3,5 млн человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильнейший всплеск заболеваемости вынуждает власти многих стран возвращаться к жестким мерам блокировки. Из-за коронавируса в Венгрии вводится комендантский час, а в Москве усиливают карантинные меры

Во Франции карантин вызвал очередной всплеск протестов. Объявив общенациональную забастовку, на улицы вышли учителя. Они недовольны мерами санитарной безопасности в школах. Чтобы избежать вспышек инфекции, они предлагают вдвое сократить количество учеников в классах.