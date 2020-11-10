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Никол Пашинян: Я подписал декларацию с президентами России и Азербайджана о прекращении войны. Решение является тяжёлым

10 ноября 2020 08:30
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Новости Армении. В Ереване ночью по сути предпринята попытка государственного переворота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никол Пашинян: Я подписал декларацию с президентами России и Азербайджана о прекращении войны. Решение является тяжёлым-1

Массовые акции протеста охватили Армению после того, как поздно вечером 9 ноября Армения, Россия и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Волна беспорядков прокатилась сразу по нескольким районам Еревана.

Никол Пашинян: Я подписал декларацию с президентами России и Азербайджана о прекращении войны. Решение является тяжёлым-4

Протестующие выбили стеклянные двери и ворвались в Дом правительства. Требуя встречи с премьер-министром, несогласные с принятым решением крушили все на своем пути. Разгромлен кабинет премьера и зал заседаний.

Никол Пашинян: Я подписал декларацию с президентами России и Азербайджана о прекращении войны. Решение является тяжёлым-7

Часть протестующих направилась к особняку премьер-министра. Остальные захватили здание парламента и избили его спикера, буквально вытащив политика из служебной машины. По последним данным, сейчас он находится в больнице.

Никол Пашинян в свою очередь заявил, что все зачинщики погромов в Ереване будут строго наказаны. Кроме того, премьер-министр страны назвал прекращение войны в Нагорном Карабахе наилучшим возможным решением. При том, что в соответствии с документом Армения теряет часть территорий.

Никол Пашинян: Я подписал декларацию с президентами России и Азербайджана о прекращении войны. Решение является тяжёлым-10

Никол Пашинян, премьер-министр Армении:
Я принял решение, которое является тяжелым как для меня, так и для всех нас. Я подписал декларацию с президентами России и Азербайджана о прекращении войны сегодня в час ночи. Текст декларации, который уже доступен, невероятно болезнен и для меня, и для наших людей. Решение принято на основе глубокого анализа боевой обстановки и обсуждения с лучшими специалистами в этой области. Оно также основано на том, что в нынешней ситуации это наилучшее возможное решение сложившейся ситуации. В ближайшие дни я обращусь к нации с подробной речью по этому вопросу. Это не победа, но и поражения не будет, пока вы не признаете себя проигравшими.

Никол Пашинян: Я подписал декларацию с президентами России и Азербайджана о прекращении войны. Решение является тяжёлым-13

Согласно договору, в зоне конфликта объявляется полное прекращение огня. Противоборствующие стороны должны остановиться на занятых позициях, обменяться военнопленными. Должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи региона. В зону конфликта направились российские миротворцы. Это почти две тысячи военных.

Ожесточенные бои в регионе не прекращались с конца сентября.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Никол Пашинян # Фотофакт

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