Ильхам Алиев поблагодарил Беларусь за позицию в вопросе по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Хотел бы выразить благодарность и от себя, и от всего азербайджанского народа за позицию Беларуси по вопросу, связанному с урегулированием армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. В совместном заявлении очень четко расставлены акценты и сказано, что этот конфликт должен быть решен в соответствии с нормами международного права в рамках территориальной целостности, нерушимости границ Азербайджана, в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН.

Мы благодарны Беларуси за такую объективную позицию по вопросу, который чрезвычайно важен и для нас, и для нас всего региона.

Ильхам Алиев: В Азербайджане Беларусь считают братской страной и одним из самых близких партнёров

Александр Лукашенко – президенту Азербайджана: «Мы готовы приступить к совместному освоению рынков третьих стран»