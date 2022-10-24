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На Филиппинах самолёт съехал за пределы взлётного поля

24 октября 2022 08:39
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Новости Филиппин. На Филиппинах была серьезно нарушена работа крупнейшего международного аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах самолёт съехал за пределы взлётного поля-1

Там при посадке выехал со взлетно-посадочной полосы самолет южнокорейской авиакомпании. На его борту находились 173 пассажира, никто не пострадал, чего не скажешь о самолете. У него сломана передняя стойка шасси. Кроме того, специалисты нашли другие серьезные повреждения. Причиной происшествия могла стать плохая погода, из-за которой лайнер дважды пытался совершить посадку.

# Самолет # Новости Филиппин # Фотофакт

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