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Европейцев предупредили о новом росте цен на газ и электричество

24 октября 2022 10:22
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О новом росте цен предупредили европейцев. МВФ прогнозирует серьезное подорожание газа и электроэнергии в 2023 году. Как говорится в докладе Международного валютного фонда, поставки российского газа в Европу за год сократились на 80 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейцев предупредили о новом росте цен на газ и электричество-1

При этом в ряд стран экспорт и вовсе прекращен. Эксперты считают, что Европа смогла накопить достаточно топлива, чтобы пережить зиму. Но весной запасы придется пополнить. Разумеется, при незначительных поставках российских ресурсов энергетический рынок снова вернется к рекордно высоким ценам. Что в свою очередь сделает еще дороже жизнь в Европе. В МВФ заявили, что в странах Восточной Европы цены поднимутся более чем на 13 %.

# Экономический кризис # Фотофакт

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