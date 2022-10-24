Европейцев предупредили о новом росте цен на газ и электричество

О новом росте цен предупредили европейцев. МВФ прогнозирует серьезное подорожание газа и электроэнергии в 2023 году. Как говорится в докладе Международного валютного фонда, поставки российского газа в Европу за год сократились на 80 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом в ряд стран экспорт и вовсе прекращен. Эксперты считают, что Европа смогла накопить достаточно топлива, чтобы пережить зиму. Но весной запасы придется пополнить. Разумеется, при незначительных поставках российских ресурсов энергетический рынок снова вернется к рекордно высоким ценам. Что в свою очередь сделает еще дороже жизнь в Европе. В МВФ заявили, что в странах Восточной Европы цены поднимутся более чем на 13 %.