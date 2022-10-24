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В Австралии в результате масштабных наводнений погибли 6 человек

24 октября 2022 11:36
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Новости Австралии. Шесть человек стали жертвами масштабных наводнений на востоке Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии в результате масштабных наводнений погибли 6 человек-1

Из-за ливней, которые не прекращаются уже третью неделю, под водой оказались несколько городов. Сотни домов повреждены, наблюдаются перебои в электроснабжении, практически прекращено автомобильное сообщение. Жители 20 населенных пунктов получили приказ об эвакуации. По прогнозам синоптиков, ливни будут идти до конца недели, что может вызвать новую волну наводнений.

# Природные катаклизмы # Новости Австралии # Фотофакт

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