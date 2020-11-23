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В Чехии больше всего умерших от коронавируса в Европе. Однако карантин планируют смягчить

23 ноября 2020 09:19
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Новости Чехии. Чехия вышла на первое место по числу смертей от COVID-19 в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала пандемии в стране зафиксировано 492 263 случая заражения, из них 7 196 закончились смертью пациентов.

В Чехии больше всего умерших от коронавируса в Европе. Однако карантин планируют смягчить-1

Второе место заняла Бельгия. В пересчете на 100 тысяч человек населения, здесь скончались 22,1 инфицированных.  

В Чехии больше всего умерших от коронавируса в Европе. Однако карантин планируют смягчить-4

С показателем 17,2 на третье место вышла Болгария. За ней следуют Польша и Словения.  

В Чехии больше всего умерших от коронавируса в Европе. Однако карантин планируют смягчить-7

После введения 5 октября режима чрезвычайной ситуации в Чехии, число заболевших значительно снизилось. В связи с этим власти приняли решение смягчить ограничения. В школы постепенно начнут возвращаться ученики, будет продлено время работы магазинов. Если показатели заболеваемости продолжат снижаться, с 30 ноября власти планируют открыть непродовольственные магазины, а также ряд учреждений сферы обслуживания.   

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# Коронавирус # Фотофакт

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