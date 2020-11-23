В Чехии больше всего умерших от коронавируса в Европе. Однако карантин планируют смягчить

Новости Чехии. Чехия вышла на первое место по числу смертей от COVID-19 в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала пандемии в стране зафиксировано 492 263 случая заражения, из них 7 196 закончились смертью пациентов.

Второе место заняла Бельгия. В пересчете на 100 тысяч человек населения, здесь скончались 22,1 инфицированных.