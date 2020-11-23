В Испании протестуют против реформы образования. Чем недовольны местные жители?

Новости Испании. В Мадриде и других испанских городах прошли протесты против реформы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни участников манифестаций выехали на машинах на одну из главных столичных улиц и заблокировали ее.