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В Испании протестуют против реформы образования. Чем недовольны местные жители?

23 ноября 2020 09:13
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Новости Испании. В Мадриде и других испанских городах прошли протесты против реформы образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни участников манифестаций выехали на машинах на одну из главных столичных улиц и заблокировали ее.  

В Испании протестуют против реформы образования. Чем недовольны местные жители?-1

К акции присоединились профсоюзы, ассоциации родителей школьников и представители образовательных учреждений. Граждане недовольны нововведениями, которые намерен принять парламент.  

В Испании протестуют против реформы образования. Чем недовольны местные жители?-4

Этот закон, как считают его противники, резко ограничивает число частных школ с государственной дотацией, ликвидирует учебные заведения для детей-инвалидов, вводит предметы для идеологического воздействия на молодежь, а также позволяет региональным властям Каталонии и Страны Басков отменить преподавание на испанском языке.   

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# Акции протеста # Фотофакт

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