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У сотрудника аэропорта Шанхая обнаружили коронавирус. Вход в здание заблокирован

23 ноября 2020 08:53
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Новости Китая. Несколько тысяч пассажиров застряли в аэропорту Шанхая из-за обнаружения коронавируса у одного из сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У сотрудника аэропорта Шанхая обнаружили коронавирус. Вход в здание заблокирован-1

Входы и выходы в здание заблокированы. Администрация приняла решение провести тестирование всех находящихся на территории аэропорта людей. Все рейсы отменены. Пункт для проведения общей проверки организовали на подземной парковке.

У сотрудника аэропорта Шанхая обнаружили коронавирус. Вход в здание заблокирован-4

Однако пассажиров такой вариант развития ситуации не устроил. Началась паника: люди стали прорываться к выходам силой, сметая на своем пути все, включая медиков.

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# Коронавирус # Фотофакт

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