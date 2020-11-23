У сотрудника аэропорта Шанхая обнаружили коронавирус. Вход в здание заблокирован

Новости Китая. Несколько тысяч пассажиров застряли в аэропорту Шанхая из-за обнаружения коронавируса у одного из сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Входы и выходы в здание заблокированы. Администрация приняла решение провести тестирование всех находящихся на территории аэропорта людей. Все рейсы отменены. Пункт для проведения общей проверки организовали на подземной парковке.