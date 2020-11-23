У сотрудника аэропорта Шанхая обнаружили коронавирус. Вход в здание заблокирован

Новости Китая. Несколько тысяч пассажиров застряли в аэропорту Шанхая из-за обнаружения коронавируса у одного из сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Несколько тысяч пассажиров застряли в аэропорту Шанхая из-за обнаружения коронавируса у одного из сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Входы и выходы в здание заблокированы. Администрация приняла решение провести тестирование всех находящихся на территории аэропорта людей. Все рейсы отменены. Пункт для проведения общей проверки организовали на подземной парковке.
Однако пассажиров такой вариант развития ситуации не устроил. Началась паника: люди стали прорываться к выходам силой, сметая на своем пути все, включая медиков.
Читайте также:
В Китае вот уже два месяца почти без локальных заражений коронавирусом. Почему так происходит?
ВОЗ: за последний месяц выявлено больше случаев коронавируса, чем за полгода
ВОЗ предупредила об угрозе третьей волны коронавируса в начале 2021 года