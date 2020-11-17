Прямой эфир

Американская вакцина от коронавируса будет доступна населению США в апреле 2021-го

17 ноября 2020 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В мире продолжаются разработки и испытания антиковидных вакцин. Так, к примеру, американская вакцина будет доступна для всего населения США уже в апреле 2021 года. Такое заявление сделал действующий президент Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американская вакцина от коронавируса будет доступна населению США в апреле 2021-го-1

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в скором времени должно одобрить один из разрабатываемых в США препаратов.

Американская вакцина от коронавируса будет доступна населению США в апреле 2021-го-4

Ранее сразу две компании опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом после применения вакцины более чем на 90 % ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать заявку на использование их вакцины.

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп заявил, что не признаёт поражения и планирует доказать неконституционность выборов в США
16 ноября 2020 19:23

Трамп заявил, что не признаёт поражения и планирует доказать неконституционность выборов в США

Австрия вводит повторный локдаун, а в Украине требуют отменить карантин выходного дня
16 ноября 2020 18:54

Австрия вводит повторный локдаун, а в Украине требуют отменить карантин выходного дня

Европе нужно больше независимости. Почему Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН?
16 ноября 2020 18:51

Европе нужно больше независимости. Почему Макрон раскритиковал Совет Безопасности ООН?