Американская вакцина от коронавируса будет доступна населению США в апреле 2021-го
Новости США. В мире продолжаются разработки и испытания антиковидных вакцин. Так, к примеру, американская вакцина будет доступна для всего населения США уже в апреле 2021 года. Такое заявление сделал действующий президент Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в скором времени должно одобрить один из разрабатываемых в США препаратов.
Ранее сразу две компании опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом после применения вакцины более чем на 90 % ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать заявку на использование их вакцины.