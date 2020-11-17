Американская вакцина от коронавируса будет доступна населению США в апреле 2021-го

Новости США. В мире продолжаются разработки и испытания антиковидных вакцин. Так, к примеру, американская вакцина будет доступна для всего населения США уже в апреле 2021 года. Такое заявление сделал действующий президент Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов в скором времени должно одобрить один из разрабатываемых в США препаратов.