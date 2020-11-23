В США задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в стрельбе в Висконсине

Новости США. Американские правоохранители задержали 15-летнего подростка, предположительно причастного к стрельбе в торговом центре в Висконсине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе обысков было обнаружено огнестрельное оружие, которое, как подозревает полиция, использовалось во время атаки.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 ноября. Вероятнее всего, огонь был открыт после стычки между двумя враждующими группировками. В результате стрельбы пострадали восемь человек. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия до приезда полиции. Было слышно около 10 выстрелов. В США неизвестный открыл огонь по посетителям ТЦ