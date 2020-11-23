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В США задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в стрельбе в Висконсине

23 ноября 2020 09:09
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Новости США. Американские правоохранители задержали 15-летнего подростка, предположительно причастного к стрельбе в торговом центре в Висконсине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В ходе обысков было обнаружено огнестрельное оружие, которое, как подозревает полиция, использовалось во время атаки.   

В США задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в стрельбе в Висконсине-1

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 ноября. Вероятнее всего, огонь был открыт после стычки между двумя враждующими группировками. В результате стрельбы пострадали восемь человек. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия до приезда полиции.   

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В США задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в стрельбе в Висконсине-4

Инцидент в торговом центре – это уже четвертая массовая стрельба в штате Висконсин в 2020 году.  

# Стрельба в США # Фотофакт

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