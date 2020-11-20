ВОЗ: от коронавируса каждые 17 секунд в Европе умирает человек

Число зараженных коронавирусом в Европе приближается к 16 миллионам, что составляет 28 % мировых случаев инфицирования. 355 тысяч пациентов скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ВОЗ подсчитали, что от COVID-19 каждые 17 секунд в Европе умирает один человек. В организацию все чаще поступают сигналы о перегруженности систем здравоохранения.

Во Франции палаты интенсивной терапии в течение 10 дней были загружены более чем на 95 %, а в Швейцарии – на полную. Не справляются с наплывом пациентов также в Италии и Бельгии.