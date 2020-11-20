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ВОЗ: от коронавируса каждые 17 секунд в Европе умирает человек

20 ноября 2020 12:32
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Число зараженных коронавирусом в Европе приближается к 16 миллионам, что составляет 28 % мировых случаев инфицирования. 355 тысяч пациентов скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние две недели показатель смертности увеличился на 18 %.

ВОЗ: от коронавируса каждые 17 секунд в Европе умирает человек-1

В ВОЗ подсчитали, что от COVID-19 каждые 17 секунд в Европе умирает один человек. В организацию все чаще поступают сигналы о перегруженности систем здравоохранения.

Во Франции палаты интенсивной терапии в течение 10 дней были загружены более чем на 95 %, а в Швейцарии – на полную. Не справляются с наплывом пациентов также в Италии и Бельгии.

ВОЗ: от коронавируса каждые 17 секунд в Европе умирает человек-4

Канада и США продлили режим закрытия границ до 21 декабря. Из-за быстрых темпов распространения инфекции в Калифорнии на месяц вводят комендантский час. С 10:00 до 05:00 запрещены массовые скопления людей. Отменено проведение работ, которые не являются жизненно необходимыми.

# Коронавирус # Фотофакт

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