ВОЗ: от коронавируса каждые 17 секунд в Европе умирает человек
Число зараженных коронавирусом в Европе приближается к 16 миллионам, что составляет 28 % мировых случаев инфицирования. 355 тысяч пациентов скончались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние две недели показатель смертности увеличился на 18 %.
В ВОЗ подсчитали, что от COVID-19 каждые 17 секунд в Европе умирает один человек. В организацию все чаще поступают сигналы о перегруженности систем здравоохранения.
Во Франции палаты интенсивной терапии в течение 10 дней были загружены более чем на 95 %, а в Швейцарии – на полную. Не справляются с наплывом пациентов также в Италии и Бельгии.
Канада и США продлили режим закрытия границ до 21 декабря. Из-за быстрых темпов распространения инфекции в Калифорнии на месяц вводят комендантский час. С 10:00 до 05:00 запрещены массовые скопления людей. Отменено проведение работ, которые не являются жизненно необходимыми.