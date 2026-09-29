На Западном берегу реки Иордан палестинские фермеры остались без оливковых рощ.
Работу крупнейшего международного аэропорта Бен‑Гурион нарушила внезапная забастовка сотрудников.
Израильское военное руководство и разведка «Моссад» оказались в глубоком замешательстве. В Тель-Авиве рассчитывали, что иранская военная машина выведена из строя на долгие годы, однако реальность оказалась совсем иной. Тегеран продемонстрировал невероятную способность к регенерации своего ВПК.
По данным СМИ, ожидается радикальное изменение тактики.
Пациент – мужчина, который подхватил инфекцию во время поездки в Восточную Европу.
Он подчеркнул, что никаких доказательств представлено не было, и добавил, что подобные вопросы следует решать по официальным каналам, а не через СМИ и социальные сети.
Александр Лукашенко заявил о готовности Минска расширять контакты с Тель-Авививом.
Люди потребовали от властей остановить вооруженный конфликт на Ближнем Востоке и назначить досрочные парламентские выборы.
Премьер проходит по нескольким делам, включая обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, связанным с подарками и возможным влиянием на СМИ.
Ранее сообщалось о нескольких взрывах, но данных о разрушениях и жертвах по-прежнему нет.
Ближневосточный конфликт все ощутимее бьет по гражданской инфраструктуре. Под ударом – авиация.
Митинг был полностью согласован с властями. Но реальность, как всегда, оказалась циничнее. Когда число участников превысило некий негласный порог, полиция мгновенно объявила акцию незаконной.
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