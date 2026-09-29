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Новости по тегу #Израиль

В Бейт-Риме израильские бульдозеры выкорчевали деревья за несколько дней до сбора урожая
29 сентября 2026 07:06

В Бейт-Риме израильские бульдозеры выкорчевали деревья за несколько дней до сбора урожая

В Израиле был закрыт крупнейший аэропорт страны
21 августа 2026 08:12

В Израиле был закрыт крупнейший аэропорт страны

Израиль ошеломлен молниеносным реваншем Ирана
14 августа 2026 14:03

Израиль ошеломлен молниеносным реваншем Ирана

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе
16 мая 2026 16:53

США и Израиль могут возобновить удары по Ирану на следующей неделе

В Израиле зафиксировали первый случай заражения хантавирусом
08 мая 2026 08:26

В Израиле зафиксировали первый случай заражения хантавирусом

МИД Израиля резко ответил на обвинения Киева по покупке зерна
28 апреля 2026 11:08

МИД Израиля резко ответил на обвинения Киева по покупке зерна

Лукашенко поздравил Президента и жителей Израиля с Днем Независимости
22 апреля 2026 07:59

Лукашенко поздравил Президента и жителей Израиля с Днем Независимости

В центре Тель-Авива состоялся многотысячный антиправительственный митинг
19 апреля 2026 11:05

В центре Тель-Авива состоялся многотысячный антиправительственный митинг

В Израиле возобновятся слушания по делу Нетаньяху – Jerusalem Post
09 апреля 2026 15:46

В Израиле возобновятся слушания по делу Нетаньяху – Jerusalem Post

США и Израиль ударили по острову Харк
07 апреля 2026 11:52

США и Израиль ударили по острову Харк

Израильская авиакомпания отменила регулярные рейсы до 18 апреля
06 апреля 2026 08:02

Израильская авиакомпания отменила регулярные рейсы до 18 апреля

Израильская полиция задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве
05 апреля 2026 09:45

Израильская полиция задержала 17 человек на протестах в Тель-Авиве