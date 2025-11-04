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Новости по тегу #Катар

Катар пригрозил Европе остановкой поставки СПГ из-за директивы ЕС
04 ноября 2025 07:38

Катар пригрозил Европе остановкой поставки СПГ из-за директивы ЕС

Эмир Катара поздравил Лукашенко с победой на выборах
10 февраля 2025 08:10

Эмир Катара поздравил Лукашенко с победой на выборах

В ЦАХАЛ подтвердили, что ХАМАС передал Израилю трех заложниц
20 января 2025 07:36

В ЦАХАЛ подтвердили, что ХАМАС передал Израилю трех заложниц

Шейх из Катара посетит матч Беларусь-Швеция в «Минск-Арене»
22 мая 2014 14:45

Шейх из Катара посетит матч Беларусь-Швеция в «Минск-Арене»