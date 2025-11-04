Новости по тегу #Катар

Саад аль-Кааби, глава QatarEnergy, заявил, что если штрафы в размере до 5% от мирового оборота будут сохранены, поставки будут прекращены.
Он пожелал главе белорусского государства благополучия и успеха, а нашей стране – дальнейшего процветания и развития.
Офис премьер-министра Израиля подтвердил факт передачи и заявил о намерении добиться освобождения оставшихся пленников.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33