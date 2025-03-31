В Беларуси наблюдают за ситуацией в Литве вокруг памятника нацистскому коллаборационисту

Пресечь шаги по обелению нацистов на корню. Беларусь с тревогой наблюдает за развитием ситуации в Литве вокруг памятника нацистскому коллаборационисту и призывает международные структуры дать правовую оценку ситуации. С таким заявлением выступило посольство нашей страны в прибалтийской республике. Речь идет о монументе Крикштапонису, который в 1941-1943-м годах занимался уничтожением евреев, советских военнопленных и мирных жителей Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти данные – исторический факт, известно о котором в том числе в Литве. Общины литовских евреев обратились к властям с просьбой убрать памятник коллаборационисту, однако суд разрешил монумент оставить. Белорусский народ, как и все, кто чтит память жертв Второй мировой войны, не может оставаться равнодушным к попыткам пересмотра истории. Для жителей нашей республики память о Великой Победе и жертве советского народа священна.

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очевидно вполне, что для них нацистская идеология достаточно близка. Для нас это абсолютно неприемлемо. Как отреагирует европейское сообщество, мне сказать трудно, потому что там, конечно же, разные точки зрения существуют, но я надеюсь, что все-таки здравое большинство осудит.

В день 80-й годовщины вступления Красной армии на территорию Австрии в коммуне Оберварт состоялось торжественное возложение венков на советском воинском захоронении. В церемонии приняли участие посол Беларуси в Австрии, российские дипломаты, а также представители духовенства.