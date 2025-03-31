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Французский суд приговорил Ле Пен к 4 годам лишения свободы

31 марта 2025 11:33
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Глава фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к 4 годам лишения свободы, из которых 2 года она должна носить электронный браслет. Об этом пишет ТАСС.

Французский суд приговорил Ле Пен к 4 годам лишения свободы-1

Фото: pixabay

Ее лишили права избирательного голоса на пять лет и назначили штраф в размере 100 000 евро.

По сообщению BFMTV, Ле Пен не будет участвовать в президентских выборах 2027 года.

# Международная политика

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