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В Британии заявили, что Стармер и Трамп договорились о давлении на Путина

31 марта 2025 11:26
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Премьер-министр Кейр Стармер и лидер США Дональд Трамп якобы договорились о плане по давлению на лидера РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление на сайте британского правительства.

В Британии заявили, что Стармер и Трамп договорились о давлении на Путина-1

Фото: pixabay

Также Стармер рассказал Трампу о беседе с лидером Франции в Париже, где они обсуждали создание группировки из 37 стран для размещения в Украине миротворцев.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в вопросе размещения иностранных войск российская сторона не видит места для компромисса, так как это приведет к появлению «фактов на местах».

# Международная политика

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