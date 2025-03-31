В Британии заявили, что Стармер и Трамп договорились о давлении на Путина

Премьер-министр Кейр Стармер и лидер США Дональд Трамп якобы договорились о плане по давлению на лидера РФ Владимира Путина, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление на сайте британского правительства.

Также Стармер рассказал Трампу о беседе с лидером Франции в Париже, где они обсуждали создание группировки из 37 стран для размещения в Украине миротворцев.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в вопросе размещения иностранных войск российская сторона не видит места для компромисса, так как это приведет к появлению «фактов на местах».