23 апреля верующие ждут схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Что случится, если он не появится?

У православных верующих – Великая суббота. Перед Пасхой на богослужениях вспоминают о погребении Иисуса Христа, его сошествии в ад и последующее Воскресение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 апреля ждем одно из главных чудес церкви – схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. Все внимание приковано к Иерусалиму. Появление огня в часовне в центре храма на месте погребения Иисуса Христа знаменует его присутствие и воскрешение. По преданию, если огонь не сойдет, мир ждет скорый конец и наступление Страшного суда. Миллионы глаз у экранов телевизоров и тысячи воочию с надеждой ждут – дурного знака не будет.

К храму сегодня пропускают только обладателей специальных разрешений, их число не превышает 1 500. В Иерусалиме, где накануне из-за атак террористов обстановка была напряженной, сегодня гораздо спокойнее. Все отошло на второй план – люди заняты праздником.