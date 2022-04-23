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23 апреля верующие ждут схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Что случится, если он не появится?

23 апреля 2022 11:10
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У православных верующих – Великая суббота. Перед Пасхой на богослужениях вспоминают о погребении Иисуса Христа, его сошествии в ад и последующее Воскресение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 апреля верующие ждут схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Что случится, если он не появится?-1

23 апреля ждем одно из главных чудес церкви – схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня. Все внимание приковано к Иерусалиму. Появление огня в часовне в центре храма на месте погребения Иисуса Христа знаменует его присутствие и воскрешение. По преданию, если огонь не сойдет, мир ждет скорый конец и наступление Страшного суда. Миллионы глаз у экранов телевизоров и тысячи воочию с надеждой ждут – дурного знака не будет.

К храму сегодня пропускают только обладателей специальных разрешений, их число не превышает 1 500. В Иерусалиме, где накануне из-за атак террористов обстановка была напряженной, сегодня гораздо спокойнее. Все отошло на второй план – люди заняты праздником.

# Пасха # Иисус Христос # Фотофакт

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