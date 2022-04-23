В Швеции коровы отпраздновали конец зимы. Посмотрите, как они танцуют

Новости Швеции. Забавные танцы: стадо коров в первый раз вышло в поле на юге Швеции. Событие традиционное, на этот раз на него допустили зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошлой весной из-за ковид-ограничений велась лишь онлайн-трансляция важного события не только для фермеров. Выпуск стада после зимовки на пастбище всегда выглядит забавно, по крайней мере для тех, кто далёк от сельской жизни. Устремившись в зеленое поле, коровы быстро забывают про холодную шведскую зиму, встречая тепло необычными ритуальными танцами.