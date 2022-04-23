Конца света не будет. В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь

В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. За церковным чудом непосредственно в Иерусалиме наблюдали более тысячи паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. За церковным чудом непосредственно в Иерусалиме наблюдали более тысячи паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По преданию, схождение пасхального огня – хороший знак для всего человечества. Кроме того, сегодня у православных верующих Великая суббота. На богослужениях перед Пасхой люди вспоминали о сошествии Иисуса Христа в ад и последующем Воскресении.
Его знаменует появление огня на месте погребения Христа – в часовне. Оттуда патриарх направил огонь духовенству и народу. Теперь люди передают живой символ друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Их у каждого пришедшего 33: по числу лет земной жизни Иисуса Христа.
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