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Конца света не будет. В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь

23 апреля 2022 13:54
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В храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. За церковным чудом непосредственно в Иерусалиме наблюдали более тысячи паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конца света не будет. В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь-1

По преданию, схождение пасхального огня – хороший знак для всего человечества. Кроме того, сегодня у православных верующих Великая суббота. На богослужениях перед Пасхой люди вспоминали о сошествии Иисуса Христа в ад и последующем Воскресении.

Конца света не будет. В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь-4

Его знаменует появление огня на месте погребения Христа – в часовне. Оттуда патриарх направил огонь духовенству и народу. Теперь люди передают живой символ друг другу, зажигая его от уже горящих свечей. Их у каждого пришедшего 33: по числу лет земной жизни Иисуса Христа.

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# Пасха # Иисус Христос # Фотофакт

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