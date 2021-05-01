В Афинах +32, в Москве +17. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 мая

В Париже синоптики обещают сплошную облачность. Столбик термометра здесь покажет +14°C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю
В Париже синоптики обещают сплошную облачность. Столбик термометра здесь покажет +14°C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Заморозки в начале мая? Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю
В Вене, судя по прогнозу, будет дождливо, температура воздуха +10°C. В Риме до +16°C, без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +16°C.
В столице Болгарии ожидается +27°C. В Анкаре солнечно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +27°C. А в Афинах, похоже, наступило настоящее лето. Здесь обещают +32°C.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +7°C, в Вильнюсе – +6°C и сильный дождь. Дождливо и в Варшаве, столбики термометров поднимутся до +9°C. В Киеве температура выше – +15°C, без осадков. А вот в Москве ожидается сильный дождь, есть вероятность грозы. Столбики термометров покажут +17°C.