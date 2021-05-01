Полицейских забросали бутылками. Во Франции «жёлтые жилеты» снова вышли на акцию протеста

Новости Франции. Во Франции на первомайскую манифестацию вышли «желтые жилеты», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже многотысячную колонну активистов со всех сторон сдерживают правоохранители. Митинг начался мирно, однако уже есть сообщения о задержанных. Группа манифестантов забросала полицейских бутылками.

Начались аресты и в Леоне. Зафиксированы случаи вандализма и мародерства. Против агрессивных участников шествия применили слезоточивый газ. Ожидается, что по всей стране 1 мая пройдут около 300 мероприятий. Участие в демонстрациях намерены принять порядка 100 тысяч жителей.