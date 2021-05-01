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В Колумбии продолжаются протесты против повышения налогов. Задержаны более 180 человек

01 мая 2021 13:00
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Новости Колумбии. В Колумбии крупнейшие города страны охвачены массовыми беспорядками. Возмущение жителей вызвала предложенная правительством налоговая реформа. Люди устроили на улицах погромы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии продолжаются протесты против повышения налогов. Задержаны более 180 человек -1

За несколько дней правоохранители задержали более 180 человек, в том числе восемь иностранцев и около 20 несовершеннолетних. Сообщается, что среди полицейских много пострадавших. Речь идет о двух сотнях человек.

В Колумбии продолжаются протесты против повышения налогов. Задержаны более 180 человек -4

Тем, кто поможет установить личности нарушителей, попавших на видеоролики в интернете, предлагают вознаграждение в размере более 5 тысяч долларов.

Вечером 30 апреля в Боготе демонстранты поджигали баррикады, бросали в полицейских камни и коктейли Молотова. Те в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

В Колумбии продолжаются протесты против повышения налогов. Задержаны более 180 человек -7

Предлагаемая реформа направлена на повышение налогов, а также сокращает многие льготы. Власти уже заявили, что не откажутся от проекта, однако внесут в него ряд изменений.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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