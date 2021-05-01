Серия терактов произошла в Афганистане. Есть погибшие и раненые

Новости Афганистана. Серия терактов произошла в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Серия терактов произошла в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате взрыва у авиабазы Баграм погибли двое сотрудников афганской службы безопасности, еще 25 человек пострадали.
До этого в провинции Логар рядом с больницей на воздух взлетел заминированный автомобиль. Жертвами атаки стали около 30 человек, еще более 60 получили ранения.
Оба нападения произошли на фоне вывода из Афганистана военных США и НАТО. Процесс начался на днях и завершится осенью.
Военная операция в Афганистане стартовала 20 лет назад и стала ответом на теракты, совершенные в США 11 сентября. В 2015-м ей на смену пришла небоевая миссия. А в 2020 году США и представители «Талибана» подписали соглашение о мире и договорились о выводе войск.