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Серия терактов произошла в Афганистане. Есть погибшие и раненые

01 мая 2021 14:41
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Новости Афганистана. Серия терактов произошла в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серия терактов произошла в Афганистане. Есть погибшие и раненые-1

В результате взрыва у авиабазы Баграм погибли двое сотрудников афганской службы безопасности, еще 25 человек пострадали.

До этого в провинции Логар рядом с больницей на воздух взлетел заминированный автомобиль. Жертвами атаки стали около 30 человек, еще более 60 получили ранения.

Оба нападения произошли на фоне вывода из Афганистана военных США и НАТО. Процесс начался на днях и завершится осенью.

Серия терактов произошла в Афганистане. Есть погибшие и раненые-4

Военная операция в Афганистане стартовала 20 лет назад и стала ответом на теракты, совершенные в США 11 сентября. В 2015-м ей на смену пришла небоевая миссия. А в 2020 году США и представители «Талибана» подписали соглашение о мире и договорились о выводе войск.

# Теракт # Фотофакт

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