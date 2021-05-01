Серия терактов произошла в Афганистане. Есть погибшие и раненые

Новости Афганистана. Серия терактов произошла в Афганистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате взрыва у авиабазы Баграм погибли двое сотрудников афганской службы безопасности, еще 25 человек пострадали.

До этого в провинции Логар рядом с больницей на воздух взлетел заминированный автомобиль. Жертвами атаки стали около 30 человек, еще более 60 получили ранения.