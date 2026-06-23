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Президент Беларуси принял с докладом председателя Гомельского облисполкома

23 июня 2026 10:50
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От ситуации на южной границе и вопросов безопасности до социально-экономического развития региона. Эти темы звучали во время доклада председателя Гомельского облисполкома Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси принял с докладом председателя Гомельского облисполкома-2

Так, Иван Крупко подробно доложил главе государства о ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах, а также о реакции населения Гомельской области на недавние заявления Зеленского. Обстановка, заверил губернатор, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу – не волноваться и не беспокоиться. «У нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора», – подчеркнул Президент.

Кроме того, Александру Лукашенко было доложено о том, как проходило взаимодействие с российской стороной и ответственными белорусскими службами при оказании помощи пострадавшим в результате атаки дрона на автобус в Брянской области.

Президент Беларуси принял с докладом председателя Гомельского облисполкома-4

Еще одна важная тема доклада – подготовка в области к уборке зерновых. Как доложил Иван Крупко, основные вопросы решены, идет работа по подготовке комбайнов и сушильного хозяйства. Область рассчитывает на урожай в объеме около 1,1 миллиона тонн зерновых колосовых, а также порядка 100 тысяч тонн рапса.  

Более подробно о темах доклада руководителя Гомельской области Президенту расскажем в нашем следующем выпуске новостей.

# Александр Лукашенко # Иван Крупко

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