Сильно подорожал бензин. Жители США обеспокоены растущей инфляцией

Накануне в очередной раз рекорд обновила стоимость бензина. Галлон, что примерно 3,8 литра, теперь стоит более 4,5 доллара, а в некоторых штатах больше пяти. Продолжают стремительно дорожать коммунальные услуги и продукты питания, включая самые необходимые.

Я зашла в продуктовый магазин пару недель назад и взяла несколько маленьких луковиц, и когда я посмотрела на кассу, там было написано, что это больше пяти долларов. И я сказала кассиру так: эта цена неправильная. Две или три луковицы не должны стоить пять долларов.

Недовольство жителей подогревают и оскорбительные для них решения властей. Речь о выделении 40 миллиардов долларов на помощь Украине. Люди потребовали от правительства перестать тратить их деньги на разжигание конфликта в другой стране и даже заговорили о штурме Капитолия.