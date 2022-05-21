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Сильно подорожал бензин. Жители США обеспокоены растущей инфляцией

21 мая 2022 12:33
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Новости США. Жители США обеспокоены растущей инфляцией. Стоимость жизни американцев значительно возросла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сильно подорожал бензин. Жители США обеспокоены растущей инфляцией-1

Накануне в очередной раз рекорд обновила стоимость бензина. Галлон, что примерно 3,8 литра, теперь стоит более 4,5 доллара, а в некоторых штатах больше пяти. Продолжают стремительно дорожать коммунальные услуги и продукты питания, включая самые необходимые.

Сильно подорожал бензин. Жители США обеспокоены растущей инфляцией-4

Я зашла в продуктовый магазин пару недель назад и взяла несколько маленьких луковиц, и когда я посмотрела на кассу, там было написано, что это больше пяти долларов. И я сказала кассиру так: эта цена неправильная. Две или три луковицы не должны стоить пять долларов.

Недовольство жителей подогревают и оскорбительные для них решения властей. Речь о выделении 40 миллиардов долларов на помощь Украине. Люди потребовали от правительства перестать тратить их деньги на разжигание конфликта в другой стране и даже заговорили о штурме Капитолия.

# Экономический кризис # Фотофакт

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