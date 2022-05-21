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«Мы хотим мира, а не оружия». Итальянцы выступают против военных поставок в Украину

21 мая 2022 12:38
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Новости Италии. В Италии сотни людей протестуют против отправки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы хотим мира, а не оружия». Итальянцы выступают против военных поставок в Украину-1

Акция началась с площади Республики и растянулась до самого Колизея. Протестующие держали транспаранты и скандировали лозунги о прекращении военных поставок Киеву. Демонстранты уверены, что войны не приведут к миру, а для его достижения следует использовать диалоги.

«Мы хотим мира, а не оружия». Итальянцы выступают против военных поставок в Украину-4

Мауро Альберози, национальный секретарь Коммунистической партии Италии:
Мы против того, чтобы Италия приняла воинственную стратегию вслед за США. Теперь у нас должен быть диалог. Мы надеемся на политические средства для прекращения конфликта. Мы хотим мира, а не оружия. Нам нужно полезное политическое решение.

«Мы хотим мира, а не оружия». Итальянцы выступают против военных поставок в Украину-7

Участники акции призывали правительство не ориентироваться на другие страны и напомнили об экономических трудностях, в которые оказалась втянута Италия на фоне всего происходящего в мире.

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# Акции протеста # Мауро Альберози # Фотофакт

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