«Мы хотим мира, а не оружия». Итальянцы выступают против военных поставок в Украину

Новости Италии. В Италии сотни людей протестуют против отправки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В Италии сотни людей протестуют против отправки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Акция началась с площади Республики и растянулась до самого Колизея. Протестующие держали транспаранты и скандировали лозунги о прекращении военных поставок Киеву. Демонстранты уверены, что войны не приведут к миру, а для его достижения следует использовать диалоги.
Мауро Альберози, национальный секретарь Коммунистической партии Италии:
Мы против того, чтобы Италия приняла воинственную стратегию вслед за США. Теперь у нас должен быть диалог. Мы надеемся на политические средства для прекращения конфликта. Мы хотим мира, а не оружия. Нам нужно полезное политическое решение.
Участники акции призывали правительство не ориентироваться на другие страны и напомнили об экономических трудностях, в которые оказалась втянута Италия на фоне всего происходящего в мире.
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