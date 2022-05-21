«Мы хотим мира, а не оружия». Итальянцы выступают против военных поставок в Украину

Новости Италии. В Италии сотни людей протестуют против отправки оружия в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция началась с площади Республики и растянулась до самого Колизея. Протестующие держали транспаранты и скандировали лозунги о прекращении военных поставок Киеву. Демонстранты уверены, что войны не приведут к миру, а для его достижения следует использовать диалоги.