Еврокомиссия сократила финансирование Польши. Страна потеряла 111 млн евро

Инфляция в Эстонии составила 19 %, в Литве почти 17 %, в Польше — 12,5 %. А разжигают ее цены на топливо, вслед за которыми увеличивается стоимость других товаров. Сегодня жители экономят на всем и с опаской ждут новых жировок. Платить за коммунальные услуги дорого и уже по силам не каждому. Накануне из-за остановки производства уволены были 300 сотрудников польской медицинской компании. С ними даже не смогли рассчитаться за отработанное время. И несмотря на обращение к властям с просьбой помочь, жителям приходится рассчитывать только на себя. Как, впрочем, и самой Польше.