Еврокомиссия сократила финансирование Польши. Страна потеряла 111 млн евро

Антироссийские санкции продолжают третировать европейцев. Энергетическая зависимость от России больше всего ударила по странам Балтии и Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антироссийские санкции продолжают третировать европейцев. Энергетическая зависимость от России больше всего ударила по странам Балтии и Восточной Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инфляция в Эстонии составила 19 %, в Литве почти 17 %, в Польше — 12,5 %. А разжигают ее цены на топливо, вслед за которыми увеличивается стоимость других товаров. Сегодня жители экономят на всем и с опаской ждут новых жировок. Платить за коммунальные услуги дорого и уже по силам не каждому. Накануне из-за остановки производства уволены были 300 сотрудников польской медицинской компании. С ними даже не смогли рассчитаться за отработанное время. И несмотря на обращение к властям с просьбой помочь, жителям приходится рассчитывать только на себя. Как, впрочем, и самой Польше.
Еврокомиссия снова сократила ее финансирование. Таким образом, страна безвозвратно потеряла 111 миллионов евро. Не вовремя ведь, по прогнозам экспертов, инфляция в стране продолжит расти минимум до 2025 года. А это значит, что цены на продукты только в ближайшее время возрастут еще как минимум на треть. Это, безусловно, станет очередным поводом для беспокойства местных жителей. Гостеприимство которых, кстати, не безгранично. Люди недовольны количеством приезжих, поскольку они забирают рабочие места и на их содержание тратятся большие налоги.