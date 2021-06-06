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В Афинах +28, в Москве +19. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 июня

06 июня 2021 04:51
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В Париже синоптики обещают дождь, столбик термометра покажет +18°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, будет без осадков и до +22°C.

В Афинах +28, в Москве +19. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 июня-1

В Риме до +23°C, небольшой дождь. В Мадриде воздух прогреется до +26°C, здесь будет солнечно.

До +26 с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю июня

В столице Болгарии +21°C, возможна гроза. В Анкаре солнечно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +22°C. В Афинах обещают +28°C.

В Афинах +28, в Москве +19. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 июня-4

Далее о погоде в Прибалтике. В Риге прогнозируют +18°C, без осадков. В Вильнюсе +23°C и есть вероятность грозы.

В Афинах +28, в Москве +19. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 июня-7

Гроза и дождь, по прогнозам, и в Варшаве, столбики термометров поднимутся до +22°C. В Киеве +19°C, также есть вероятность грозы. Аналогичный прогноз и для Москвы – здесь ожидается +19°C, не исключена гроза.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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