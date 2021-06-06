В Афинах +28, в Москве +19. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 июня

В Париже синоптики обещают дождь, столбик термометра покажет +18°C, рассказали в программе «Плюс-минус» . В Вене , судя по прогнозу, будет без осадков и до +22°C.

В Риме до +23°C, небольшой дождь. В Мадриде воздух прогреется до +26°C, здесь будет солнечно.

До +26 с грозами. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю июня

В столице Болгарии +21°C, возможна гроза. В Анкаре солнечно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, +22°C. В Афинах обещают +28°C.