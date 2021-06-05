G7 решила установить единый налог для транснациональных корпораций

Министры финансов стран «большой семерки» договорились установить единую ставку налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне не менее 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческая сделка должна заставить крупнейшие международные компании, включая Google, Amazon и Facebook, платить больше отчислений во всех государствах, где они ведут бизнес.