Прямой эфир

G7 решила установить единый налог для транснациональных корпораций

05 июня 2021 17:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министры финансов стран «большой семерки» договорились установить единую ставку налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне не менее 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

G7 решила установить единый налог для транснациональных корпораций-1

Историческая сделка должна заставить крупнейшие международные компании, включая Google, Amazon и Facebook, платить больше отчислений во всех государствах, где они ведут бизнес.

G7 решила установить единый налог для транснациональных корпораций-4

Это соглашение призвано прекратить длившуюся уже несколько десятилетий «гонку» между странами, стремившимися привлечь как можно больше транснациональных гигантов низкими налоговыми ставками и льготами.

# Налоги # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Космический корабль компании SpaceX пристыковался к МКС
05 июня 2021 15:35

Космический корабль компании SpaceX пристыковался к МКС

В Венесуэле прошёл традиционный праздник «танцующих дьяволов»
05 июня 2021 15:33

В Венесуэле прошёл традиционный праздник «танцующих дьяволов»

До сих пор нет лекарства. Ученые прогнозируют, что к 2030-му СПИД ликвидируют
05 июня 2021 15:32

До сих пор нет лекарства. Ученые прогнозируют, что к 2030-му СПИД ликвидируют