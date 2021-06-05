G7 решила установить единый налог для транснациональных корпораций

Министры финансов стран «большой семерки» договорились установить единую ставку налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне не менее 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министры финансов стран «большой семерки» договорились установить единую ставку налога на прибыль для транснациональных корпораций на уровне не менее 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Историческая сделка должна заставить крупнейшие международные компании, включая Google, Amazon и Facebook, платить больше отчислений во всех государствах, где они ведут бизнес.
Это соглашение призвано прекратить длившуюся уже несколько десятилетий «гонку» между странами, стремившимися привлечь как можно больше транснациональных гигантов низкими налоговыми ставками и льготами.