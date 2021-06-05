Космический корабль компании SpaceX пристыковался к МКС

Космический корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт ракеты-носителя Falcon 9 произошел с космодрома на мысе Канаверал 3 июня.

Аппарат компании SpaceX доставил на станцию свыше трех тонн груза. Это солнечные батареи для МКС и различные материалы для проведения экспериментов, в том числе портативные ультразвуковые устройства, роботы, хлопок, а также симбиотические кальмары и тихоходки.