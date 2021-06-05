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В Венесуэле прошёл традиционный праздник «танцующих дьяволов»

05 июня 2021 15:33
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле представители организации, известной как «танцующие дьяволы», провели свой ежегодный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они призывали положить конец пандемии COVID-19 в стране и во всем мире.

В Венесуэле прошёл традиционный праздник «танцующих дьяволов»-1

Жители играли на барабанах, танцевали, веселились, представляя при этом себя дьяволом, принявшим форму животного – лошади, собаки или кошки. Этот праздник известен с XVIII века. Он сочетает в себе местные, африканские и испанские традиции. Ритуал символизирует победу добра над злом.

# Праздничные даты # Фотофакт

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