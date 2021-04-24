В Афинах +19, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 26 апреля по 2 мая
В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра здесь покажет +15°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также без осадков, температура воздуха +9°C. В Риме до 17 градусов тепла, облачно.
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В Мадриде обещают ясную солнечную погоду. Температура воздуха прогреется до +15°C.
В столице Болгарии +14°C, без осадков. А в Анкаре обещают дождь, здесь до +16°C. В Афинах +19°C, солнечно.
В Прибалтике температура воздуха значительно ниже. В Риге +6°C, здесь возможен дождь, в Вильнюсе также прогнозируют небольшой дождь и +4°C.
В Варшаве ожидается облачная погода, но без осадков. Температура воздуха до +7 градусов. В Киеве +7°C, однако здесь обещают дожди. В Москве по прогнозам также дождь. Столбики термометров покажут +6°C.