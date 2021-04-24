Прямой эфир

В Афинах +19, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 26 апреля по 2 мая

24 апреля 2021 14:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра здесь покажет +15°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также без осадков, температура воздуха +9°C. В Риме до 17 градусов тепла, облачно.  

Придёт ли в Беларусь долгожданное потепление? Какой погоды ждать в последнюю неделю апреля

В Афинах +19, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 26 апреля по 2 мая-1

В Мадриде обещают ясную солнечную погоду. Температура воздуха прогреется до +15°C.   

В столице Болгарии +14°C, без осадков. А в Анкаре обещают дождь, здесь до +16°C. В Афинах +19°C, солнечно.   

В Афинах +19, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 26 апреля по 2 мая-4

В Прибалтике температура воздуха значительно ниже. В Риге +6°C, здесь возможен дождь, в Вильнюсе также прогнозируют небольшой дождь и +4°C.  

В Афинах +19, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 26 апреля по 2 мая-7

В Варшаве ожидается облачная погода, но без осадков. Температура воздуха до +7 градусов. В Киеве +7°C, однако здесь обещают дожди. В Москве по прогнозам также дождь. Столбики термометров покажут +6°C.   

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шансы, что экипаж выжил, минимальны. Подлодку ВМС Индонезии обнаружили у острова Бали
24 апреля 2021 14:30

Шансы, что экипаж выжил, минимальны. Подлодку ВМС Индонезии обнаружили у острова Бали

Забавные танцы: стадо коров в первый раз вышло в поле на юге Швеции
24 апреля 2021 14:22

Забавные танцы: стадо коров в первый раз вышло в поле на юге Швеции

В Украине заблокировали доступ к YouTube-страницам телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne
24 апреля 2021 14:19

В Украине заблокировали доступ к YouTube-страницам телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne