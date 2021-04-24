В Афинах +19, в Москве +6. Погода в Европе на неделю с 26 апреля по 2 мая

В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра здесь покажет +15°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также без осадков, температура воздуха +9°C. В Риме до 17 градусов тепла, облачно. Придёт ли в Беларусь долгожданное потепление? Какой погоды ждать в последнюю неделю апреля

В Мадриде обещают ясную солнечную погоду. Температура воздуха прогреется до +15°C. В столице Болгарии +14°C, без осадков. А в Анкаре обещают дождь, здесь до +16°C. В Афинах +19°C, солнечно.

В Прибалтике температура воздуха значительно ниже. В Риге +6°C, здесь возможен дождь, в Вильнюсе также прогнозируют небольшой дождь и +4°C.