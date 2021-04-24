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В Украине заблокировали доступ к YouTube-страницам телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne

24 апреля 2021 14:19
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Новости Украины. YouTube заблокировал телеканалы ZIK, «112 Украина» и NewsOne, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеохостинг лишил украинских пользователей доступа из-за ежедневных запросов от офиса президента.

В Украине заблокировали доступ к YouTube-страницам телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne-1

В начале февраля Владимир Зеленский ввел санкции против этих телеканалов. В частности, им заблокировали активы, аннулировали лицензии, ограничили торговые операции, запретили пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать программы.

В Украине заблокировали доступ к YouTube-страницам телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne-4

Все три прекратили эфирное вещание, но до настоящего момента оставались доступны в YouTube.

# Интернет # Владимир Зеленский # Фотофакт

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