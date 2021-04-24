В Украине заблокировали доступ к YouTube-страницам телеканалов ZIK, «112 Украина» и NewsOne

Новости Украины. YouTube заблокировал телеканалы ZIK, «112 Украина» и NewsOne, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеохостинг лишил украинских пользователей доступа из-за ежедневных запросов от офиса президента.

В начале февраля Владимир Зеленский ввел санкции против этих телеканалов. В частности, им заблокировали активы, аннулировали лицензии, ограничили торговые операции, запретили пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать программы.