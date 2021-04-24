Забавные танцы: стадо коров в первый раз вышло в поле на юге Швеции

Новости Беларуси. COVID внес коррективы в шоу, которое ежегодно устраивают шведские фермеры для горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. COVID внес коррективы в шоу, которое ежегодно устраивают шведские фермеры для горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После долгой зимы они всегда приглашали зрителей на такую весеннюю церемонию. На этот раз все транслировалось в сети.
Выпуск стада после зимовки на пастбище всегда выглядит забавно, по крайней мере для тех, кто далек от сельской жизни.
Устремившись в зеленое поле, коровы быстро забывают про холодную шведскую зиму, встречая тепло необычными ритуальными танцами.