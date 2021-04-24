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Забавные танцы: стадо коров в первый раз вышло в поле на юге Швеции

24 апреля 2021 14:22
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Новости Беларуси. COVID внес коррективы в шоу, которое ежегодно устраивают шведские фермеры для горожан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Забавные танцы: стадо коров в первый раз вышло в поле на юге Швеции-1

После долгой зимы они всегда приглашали зрителей на такую весеннюю церемонию. На этот раз все транслировалось в сети. 

Забавные танцы: стадо коров в первый раз вышло в поле на юге Швеции-4

Выпуск стада после зимовки на пастбище всегда выглядит забавно, по крайней мере для тех, кто далек от сельской жизни. 

Забавные танцы: стадо коров в первый раз вышло в поле на юге Швеции-7

Забавные танцы: стадо коров в первый раз вышло в поле на юге Швеции-9

Устремившись в зеленое поле, коровы быстро забывают про холодную шведскую зиму, встречая тепло необычными ритуальными танцами.

# Животные # Фотофакт

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