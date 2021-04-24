Шансы, что экипаж выжил, минимальны. Подлодку ВМС Индонезии обнаружили у острова Бали

Новости Индонезии. Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шансы на то, что экипаж выжил, минимальны.
Новости Индонезии. Спасатели обнаружили пропавшую подлодку ВМС Индонезии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шансы на то, что экипаж выжил, минимальны.
Спасательная операция продолжается. Она ведется у острова Бали на глубине около 850 метров. На борту субмарины находились 53 члена экипажа. Запас кислорода у них должен был закончиться минувшей ночью.
Дизельная подводная лодка пропала в среду, 21 апреля. Она принимала участие в торпедных пусках и на момент исчезновения была в исправном состоянии. Для поисков были задействованы три подлодки, самолеты и десятки военных кораблей.