В Афинах +13°C, в Москве -2°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 февраля

В Париже синоптики обещают дождь, столбик термометра здесь покажет +12 °С. В Вене температура воздуха поднимется до +7 °С, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме до +14 °С, также без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +13 °С.

В столице Болгарии +4 °С, без осадков. В Анкаре +7 °С, также осадков не ожидается. В Афинах обещают дождливую погоду и +13 °С.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +3 °С. В Вильнюсе также +3 °С. В Варшаве столбики термометров покажут +5 °С, осадков не ожидается. В Киеве синоптики обещают +4 °С, солнечно. В Москве также ясно, столбики термометров покажут здесь -2 °С.