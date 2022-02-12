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В Афинах +13°C, в Москве -2°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 февраля

12 февраля 2022 15:31
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В Париже синоптики обещают дождь, столбик термометра здесь покажет +12 °С. В Вене температура воздуха поднимется до +7 °С, без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус». В Риме до +14 °С, также без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +13 °С.  

В Афинах +13°C, в Москве -2°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 февраля-1

В столице Болгарии +4 °С, без осадков. В Анкаре +7 °С, также осадков не ожидается. В Афинах обещают дождливую погоду и +13 °С.  

В Афинах +13°C, в Москве -2°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 февраля-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +3 °С. В Вильнюсе также +3 °С. В Варшаве столбики термометров покажут +5 °С, осадков не ожидается. В Киеве синоптики обещают +4 °С, солнечно. В Москве также ясно, столбики термометров покажут здесь -2 °С.  

В Афинах +13°C, в Москве -2°C. Погода в Европе на неделю с 14 по 20 февраля-7

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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