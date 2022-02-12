Спецоперация в Рио-де-Жанейро по устранению преступности в бедных районах. Новые жертвы и находки

Новости Бразилии. Восемь человек были убиты во время перестрелки полиции с уличными бандами в Рио-де-Жанейро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там спецоперация по борьбе с наркоторговлей переросла в настоящий бой. В районе вынуждены были закрыться больницы и школы, людей призвали не выходить на улицу. Рейд был организован, чтобы если не покончить, то хотя бы сократить преступность в бедных районах крупнейшего города страны. В ходе этой масштабной спецоперации были ликвидированы несколько разыскиваемых особо опасных преступников. Найдено большое количество оружия, гранат, крупных партий наркотиков.