В Туркменистане проведут внеочередные президентские выборы

Новости Туркменистана. В Туркменистане 12 марта пройдут внеочередные президентские выборы. Об этом рассказала Центральная избирательная комиссия страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неожиданное решение было объявлено спустя день после того, как глава государства, выступая на внеочередной сессии верхней палаты парламента, сообщил о намерениях уйти с поста и дать дорогу молодым руководителям. Отметим, что Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана последние 15 лет.