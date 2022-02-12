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В Туркменистане проведут внеочередные президентские выборы

12 февраля 2022 14:41
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Новости Туркменистана. В Туркменистане 12 марта пройдут внеочередные президентские выборы. Об этом рассказала Центральная избирательная комиссия страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Туркменистане проведут внеочередные президентские выборы-1

Неожиданное решение было объявлено спустя день после того, как глава государства, выступая на внеочередной сессии верхней палаты парламента, сообщил о намерениях уйти с поста и дать дорогу молодым руководителям. Отметим, что Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркменистана последние 15 лет.  

# Выборы # Гурбангулы Бердымухамедов # Фотофакт

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